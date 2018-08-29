القوات المشتركة لبلدان منظمة "شنغهاي" تنهي مناوراتها بنجاح

أنهت القوات المشتركة التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مناوراتها العسكرية، والتي اشتركت فيها وحدات من روسيا والصين بالإضافة إلى كازاخستان وقرغيزستان والهند وباكستان.

وتمكنت الوحدات المشاركة من تنفيذ الخطة الموضوعة بحذافيرها، وبحسب سيناريو المناورات استطاعت القوات استعادة السيطرة على المنطقة السكنية التي احتلها المسلحون وتحرير كافة الرهائن والقبض على الإرهابيين.

وشاركت في الفعالية القتالية الطائرات الحربية والمروحيات وصنف الدروع والقوات الخاصة للبلدان المشاركة، وفيما ألقت الطائرات الحربية الروسية والصينية والكازاخية ما يقارب الـ30 ألف كيلوغرام من القنابل، قامت المروحيات الروسية بإنزال المظليين من البلدان المختلفة على أسطح البنايات التي يحتلها الإرهابيون.

وشارك في المناورات العسكرية أكثر من 3 آلاف جندي، و500 قطعة عسكرية ما بين مدرعات ودبابات وجرافات، وكذلك أكثر من 100 طائرة حربية ومروحية، من بينها القاذفات بعيدة المدى من طراز "تو – 22 أم 3"، وأيضا الطائرات المزودة بالصواريخ من طراز "تو – 95 أم سي".

وتكمن أهمية المناورات في أن لكل بلد قيادته العسكرية المستقلة إلا أنها تعمل بشكل مشترك.

وبشكل عام، فإن "المهمة السلمية"، ليست مناورة عسكرية فحسب، وإنما فرصة مكنت البلدان المشاركة لتتعرف على الثقافة والتقاليد الروسية.

وقام بتغطية المناورات عدد من الصحفيين الأجانب من بلدان مختلفة من بينهم الأمريكيون والصينيون.

المصدر: وكالات