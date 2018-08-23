إصابة شرطي في هجوم مسلح وسط موسكو ومقتل المهاجم

قام مجهول باعتداء مسلح على أحد رجال الشرطة قرب سفارة كمبوديا وسط العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى جرح الشرطي وتحييد المهاجم.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية لوكالة "إنترفاكس" إن المهاجم أطلق النار من سلاح خلبي على شرطيين من فوج حراسة البعثات الدبلوماسية في موسكو، ما أدى إلى جرحه. من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية الروسية في موسكو أن الشرطيين أطلقا النار على المهاجم، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق، وقال مصدر أمني إن المهاجم توفي متأثرا بطلق ناري في الرأس. وأضاف أن هويته تم تحديدها وهو رينات كوناشيف (31 عاما)، مواطن إحدى بلدات جمهورية كباردينو بلقار (بشمال القوقاز الروسي)، ولا تزال دوافعه مجهولة.

المصدر: وكالات

