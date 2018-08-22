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تحطم طائرة خفيفة في سيبيريا

أخبار روسيا

تحطم طائرة خفيفة في سيبيريا
Sputnik
طائرات من طراز "Aeroprakt A-22"
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تحطمت طائرة، خفيفة بمحرك واحد، من طراز "Aeroprakt A-22"، في منطقة بيريزوفسكي، بإقليم كراسنويارسك، في سيبيريا الروسية.

وقال مصدر مطلع في الهيئات الأمنية بالإقليم، إن الطيار لقي حتفه في الحادث.

وأضاف: "تلقينا معلومات بوقوع الحادث وتحطم الطائرة، وسنباشر التحقيق في ظروفه وملابساته".

من جانبه قال ممثل مديرية حالات الطوارئ الإقليمية: "سقطت الطائرة على بعد 2.5 كلم شمال غرب قرية "فوزنيسيكيه"، واندلعت النيران فيها، وقتل الطيار على الفور".

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وذكر أن الطائرة تابعة لشركة Aeroprom، ويجري العمل لتحديد هوية الطيار وأسباب الحادث.

المصدر: وكالات

 

 

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