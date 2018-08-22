تحطم طائرة خفيفة في سيبيريا

تحطمت طائرة، خفيفة بمحرك واحد، من طراز "Aeroprakt A-22"، في منطقة بيريزوفسكي، بإقليم كراسنويارسك، في سيبيريا الروسية.

وقال مصدر مطلع في الهيئات الأمنية بالإقليم، إن الطيار لقي حتفه في الحادث.

وأضاف: "تلقينا معلومات بوقوع الحادث وتحطم الطائرة، وسنباشر التحقيق في ظروفه وملابساته".

من جانبه قال ممثل مديرية حالات الطوارئ الإقليمية: "سقطت الطائرة على بعد 2.5 كلم شمال غرب قرية "فوزنيسيكيه"، واندلعت النيران فيها، وقتل الطيار على الفور".

إقرأ المزيد

وذكر أن الطائرة تابعة لشركة Aeroprom، ويجري العمل لتحديد هوية الطيار وأسباب الحادث.

المصدر: وكالات