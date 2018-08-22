روسيا تعزّز التعاون العسكري مع سوريا والجزائر

أكد رئيس قسم الأسلحة في شركة "روستيخ" الروسية سيرغي أبراموف، أن روسيا ستزيد تعاونها العسكري التقني مع سوريا والجزائر، وستكثر من منح القروض للدول الراغبة في شراء الأسلحة الروسية.

وأضاف: "تشغل الهند المرتبة الأولى في حجم الحجوز على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية وتأتي الصين في المرتبة الثانية، فيما نطور هذا التعاون مع فيتنام والجزائر وسوريا".

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وتابع: "نخطط لزيادة صادراتنا من الطائرات ووسائط الدفاع الجوي وغيرها، عن طريق تقديم التسهيلات والخدمات المناسبة للزبائن، بما فيها القروض لشراء أسلحتنا وتوطين عمليات إنتاجها وصيانتها في الدول المستوردة لها".

وختم بالقول: "إذا نظرنا إلى سوق التصدير حسب المناطق، سنرى أنها تتوزع على النحو التالي: أكثر من 50٪ لبلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحوالي 20٪ للعالم العربي وشمال إفريقيا، وحوالي 15٪ إلى أمريكا اللاتينية، و8% لبلدان رابطة الدول المستقلة".

المصدر: انترفاكس