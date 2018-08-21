بوتين يلتقي نظيره الصيني في سبتمبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في فلاديفستوك.

وذكر تروتنيف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الرئاسي إلى دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن لقاء الزعيمين سيجري على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر المقبل.

وقال تروتنيف، خلال جلسة اللجنة الحكومية الروسية الصينية، للتعاون والتنمية في الشرق الأقصى ومنطقة بايكال في روسيا وشمال شرق الصين، المنعقدة في مدينة داليان الصينية: "لقد قال زميلي السيد هو تشون هوا (نائب رئيس الوزراء الصيني)، إن الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ سيلتقيان بعد ثلاثة أسابيع على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين، أنه ينتظر نظيره الصيني في فلاديفستوك في سبتمبر.

وستجري فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في جامعة الشرق الأقصى في جزيرة "روسكي" في 11-13 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي