مشاركة دولية واسعة في منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا

يتوقع أن يشهد منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا هذا العام مشاركة دولية واسعة، حيث أكدت 19 دولة منها بريطانيا والولايات المتحدة المشاركة في المنتدى المقرر ما بين الـ11 والـ13 من سبتمبر.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن 19 دولة، منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وسويسرا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

وأضاف المسؤول الروسي، أنه تم إرسال أكثر من 5 آلاف دعوة للمشاركة في المنتدى، معظمها أرسلت إلى أوساط قطاع الأعمال الأجنبي، مشيرا إلى أن 668 شخصا أكدوا مشاركتهم.

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ويكتسب المنتدى، الذي ينعقد بشكل سنوي في فلاديفوستوك بالشرق الروسي، مكانة دولية بارزة من عام إلى آخر، وكدليل على ذلك أشار تروتنيف إلى أنه في العام الماضي أكد 409 مشاركا أجنبيا قدومهم إلى المنتدى، مقابل 668 شخصا هذا العام.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التسهيلات الجمركية والضريبية، الممنوحة من الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمشروع الميناء الحر في فلاديفوستوك.

وأبرم خلال فعاليات المنتدى العام الماضي 217 اتفاقية بقيمة 2.5 تريليون روبل (حوالي 44 مليار دولار)، كما شهد حضورا واسعا، لاسيما من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث شارك فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن.

المصدر: وكالات