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عودة 200 فرد في الشرطة العسكرية الروسية من سوريا

أخبار روسيا

عودة 200 فرد في الشرطة العسكرية الروسية من سوريا
Sputnik
الشرطة العسكرية الروسية في نقطة تفتيش في سوريا - ارشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 200 عنصر من أفراد الشرطة العسكرية العاملة في سوريا، قد عادوا إلى الشيشان الروسية بعد انتهائهم من تنفيذ المهام التي كلّفوا بها بنجاح هناك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "عاد 200 عسكري من عناصر الشرطة الروسية إلى نقاط تمركزهم الدائمة في جمهورية الشيشان، بعد إنهائهم بنجاح من تنفيذ المهام التي كلفوا بها في سوريا، حيث حطّت طائرتهم اليوم في مطار موزدوك في جمهورية أوسيتيا الشمالية".

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن قيادة الشرطة العسكرية، شكرت باسم وزارة الدفاع كافة أفراد المجموعة قادة وأفرادا، على الشجاعة التي أبدوها في مهمتهم، التي تلخصت في حراسة المنشآت المدنية، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وضمان الأمن على المعابر الإنسانية في سوريا.

المصدر: نوفوستي

 

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