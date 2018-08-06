مدفيديف: قدرات الناتو العسكرية بما فيها النووية موجهة ضد روسيا

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إن توسع حلف الناتو باتجاه الشرق واقترابه من حدود روسيا يعتبر مصدر قلق، مضيفا أن الحلف بقدراته العسكرية بما فيها النووية يستهدف روسيا.

وصرح ميدفيديف في حوار صحفي أجرته معه صحيفة "كوميرسانت" الروسية الشهيرة بأن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى استقطاب دول جديدة في إطاره، وقال: "لا يمكننا أن نتعامل مع هذا الأمر وكأنه لا يعنينا، فلم يلغ أحد التوازن النووي في العالم، ولم يلغ أحد حقيقة أنه بالنسبة للقادة العسكريين من المهم فهم العلاقة النسبية بين القوى الاستراتيجية النووية".

وتابع رئيس الحكومة الروسي قائلا:" بغض النظر عن رأي زملائنا في هذا الحلف، فدول الناتو تعتبر روسيا الاتحادية خصما محتملا لها. وأصبح واضحا للقاصي والداني أن قدرات الناتو، بما فيها الثالوث النووي، موجه ضد روسيا الاتحادية".

وختم ميدفيديف حديثه في هذه الجزئية من الحوار الصحفي مع "كوميرسانت" بالقول إن توسع الناتو نحو الشرق هو بلا أدنى شك يشكل تهديدا وتحديا لروسيا.

المصدر: "تاس"