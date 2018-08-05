انتحار ابن "ملك السلاح" في موسكو

فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في ملابسات وفاة ابن "ملك سلاح" نيكولوز خوبوتيا في موسكو بعد العثور على جثته وعليها آثار طلقات نارية في الرأس، اليوم الأحد.

ووجدت جثة نيكولوز خوبوتيا البالغ 26 عاما ملقية على الأرض ووجهه نحو الأسفل داخل شقته وسط موسكو وكانت مغلقة من الداخل، وبجانبه بندقية تابعة لوالده، ميخائيل، ما يرجح انتحاره.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر مطلع أن نيكولوز عاش حالة من الاكتئاب في الفترة الأخيرة واشتكى لأصدقائه من أنه "متعب من كل شيء".

ونيكولوز هو الابن الأكبر لميخائيل خوبوتيا، رجل الأعمال المعروف في موسكو وهو رئيس مجلس إدارة شركة "كولتشوغا" التي تعد أكبر بائع للسلاح المدني في السوق الروسية، ومالك عدد من شركات البناء وأحد مؤسسي منظمة "اتحاد الجورجيين في روسيا".

المصدر: وكالات