نقل جثامين الصحفيين الروس من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى روسيا

أكدت السفارة الروسية لدى جمهورية إفريقيا الوسطى أن طائرة تقل جثامين الصحفيين الروس الثلاثة الذين قتلوا في 30 يوليو الماضي، أقلعت من العاصمة بانغي متوجهة إلى موسكو.

وقال مصدر في السفارة الروسية في هذا الصدد: "نعم يمكننا التأكيد أن الجثامين أرسلت إلى موسكو.. الطائرة (التابعة للخطوط الجوية الفرنسية Air France) أقلعت قبل عدة دقائق"، مضيفا أن موعد وصول الطائرة إلى العاصمة الروسية سيكون ليلة الأحد 5 أغسطس، وفقا لوكالة "نوفوستي".

إقرأ المزيد

ووفقا للجدول الزمني على الموقع الإلكتروني لمطار بانغي الدولي، فقد غادرت الرحلة الجوية الفرنسية في الساعة 17.40 بالتوقيت المحلي (19.40 بتوقيت موسكو و16:40 بتوقيت غرينتش). وستتوجه هذه الرحلة قبل وصولها إلى موسكو، إلى مطار شار ديغول في باريس عقب توقف في الكاميرون.

إقرأ المزيد

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أكدت في بيان صدر 31 يوليو، ("حسب معلومات واردة من جمهورية إفريقيا الوسطى)، مقتل 3 صحفيين روس يوم 30 يوليو قرب مدينة سيبيو على بعد 300 كم جنوبي عاصمة البلاد بانغي، وعثر بحوزتهم على وثائق صحفية بأسماء كيريل رادتشينكو، وألكسندر راستورغوييف، وأورخان جمال، ونقلت جثامينهم إلى بانغي".

المصدر: وكالات