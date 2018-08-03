خبراء: المقاتلة الروسية "سو 27" ستطور بعد أدائها في سوريا

استنادا إلى نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا، ستبدأ القوات الجوية في عام 2018 تحديثا عميقا للجيل قبل الأخير من نظم الحرب الإلكترونية L-175V للمقاتلة "سو 27".

ونقلت صحيفة "إيزفيستيا" عن خبراء عسكريين قولهم إنه من المقرر إجراء تحديثات المنظومات إلى مستوى أنظمة الطيران الأكثر تقدما "خيبيني" (Khibiny)، موضحين أن التطوير سيحصل عبر مرحلتين الأولى برمجية حيث سيتم تغيير البرامج المشغلة. وأما المرحلة الثانية، فسيغير فيها التكوين الإلكتروني.

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ووفقا للخبراء، فإن ترقية النظم ستزيد أضعافا من بقاء الطائرة وفعاليتها في مناطق القتال، وسيتم في المستقبل، دمج جميع وسائل الحرب الإلكترونية في نظام ذكاء واحد متكامل.

وستتمكن منظومات L-705 من التفاعل مع الأنظمة الأخرى للحرب الإلكترونية الجوية مثل L-187A وL-175V وL-265، الأمر الذي سيمكن المعدات من تبادل المعلومات للحصول على بيانات حول الأهداف التي تكون بعيدة عن L-705.

المصدر: lenta.ru