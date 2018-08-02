دراجات الكرملين لعشاق سباق الريح!

كشف مصدر أمني مطلع عن قرب انتهاء مؤسسة "كلاشنكوف" من بدء إنتاج دراجات خاصة لمرافقة موكب الرئيس الروسي الذي تخلى مؤخرا عن ليموزين المرسيدس الألماني لصالح "كورتيج" الروسي.

وأشار سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" التصميمية الصناعية في حديث لصحيفة RBK إلى أن "الدراجة ستحمل اسم "كورتيج" كذلك، وسيتم طرح نسخ عادية منها في السوق" لعشاق الدراجات الثقيلة والترحال "في عكس الريح"!

يذكر أن الدراجة الجديدة، تتوسط بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث أهاب بالمؤسسات الصناعية الروسية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

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وانتهت آخر الاختبارات على أول مجموعة من السيارات الحكومية المذكورة نهاية العام الماضي، وحصلت على جميع التراخيص اللازمة مطلع هذا العام.

الملفت في ليموزين الكرملين الجديد، والذي استقله بوتين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا في مايو الماضي، أنها تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر، وهي مصفحة وتزن ستة أطنان، وأقوى وأطول من ليموزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ"وحش".

المصدر: RT و"نوفوستي"

صفوان أبو حلا