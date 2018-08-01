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سقوط رجل من ناطحة سحاب بموسكو

أخبار روسيا

سقوط رجل من ناطحة سحاب بموسكو
Sputnik
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أفادت وكالة تاس للأنباء بأن رجلا لقي مصرعه بسقوطه من برج مركز الأعمال "موسكو-سيتي" بالعاصمة الروسية والذي يبلغ ارتفاعه 354 مترا حيث توجد أعلى شرفة مشاهدة في أوروبا.

وسقط الرجل على الطريق أمام أعين سائقي السيارات الكثيرين دون أن يتضرر أحد .

وقالت الوكالة سابقا إن الرجل كان من عمال تنظيف النوافذ في مركز الأعمال بينما يقول مدونون في شبكات التواصل الاجتماعي إنه كان زائرا عاديا اشترى بطاقة لشرفة المشاهدة في الطابق الـ85 للمبنى ثم انتحر. 

وتستمر تحقيقات الشرطة في الحادث بعدما أكدت عثورها على جثة الرجل. 

ويشار إلى أن حادثا مشابها جرى في يناير 2017 حيث سقط شاب كان يلهو في حلبة التزلج المفتوحة مع والده في أحد الطوابق العالية، ما أسفر عن تحطم سيارة Gelendwagen كانت مركونة في الأسفل.

المصدر: وكالات  

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