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بوغدانوف يبحث مع سفير السعودية لدى موسكو سوريا واليمن وفلسطين

أخبار روسيا

بوغدانوف يبحث مع سفير السعودية لدى موسكو سوريا واليمن وفلسطين
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، محادثات في موسكو مع السفير السعودي لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف، الذي يتولى أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحث مع قرملي "عددا من القضايا الملحة للتطوير اللاحق للعلاقات الروسية السعودية متعددة الجوانب".

كما تناول اللقاء، حسب البيان، "مناقشة الأوضاع المتشكلة في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على اليمن وسوريا والأراضي الفلسطينية".

وجرت هذه المحادثات في الوقت الذي تستضيف فيه مدينة سوتشي الروسية الجولة الـ10 للمفاوضات حول تسوية الأزمة في سوريا في إطار عملية أستانا السلمية لحل النزاع في البلاد.

المصدر: الخارجية الروسية + RT

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