بمشاركة 32 دولة.. انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2018 في موسكو

انطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية التي ستستضيف سبع دول مسابقاتها في هذا العام.

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 صباح اليوم في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في موسكو وفي ميدان ألابينو بضواحي العاصمة، بمشاركة فرق الدول المشاركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهي السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: RT