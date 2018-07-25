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اعتقال سناتور روسي سابق في إيطاليا

أخبار روسيا

اعتقال سناتور روسي سابق في إيطاليا
Sputnik VALERY LEVITIN
العضو السابق في مجلس الاتحاد الروسي دميتري كريفيتسكي
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اعتقلت السلطات الإيطالية العضو السابق في مجلس الاتحاد الروسي دميتري كريفيتسكي بطلب من روسيا، التي وجهت إلى السناتور السابق تهم فساد.

وأوضح محامي السناتور السابق ماورو أنيتريني أن كريفيتسكي اعتقل في مدينة كورتينا دامبيدزو الإيطالية للجرائم التي ارتكبها في روسيا، وكان يقيم في إيطاليا على أسس قانونية ولم يوجه الجانب الإيطالي أي اتهامات له.

وأضاف أن جلسة مرافعات في قضية كريفيتسكي ستعقد في مدينة البندقية الإيطالية لبحث مسألة تسليمه لروسيا.

وكانت السلطات الروسية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق السناتور السابق عن مقاطعة نوفغورود في مارس الماضي. ويتهم كريفيتسكي الذي كان يمثل المقاطعة في مجلس الاتحاد الروسي في الفترة من ديسمبر 2011 إلى سبتمبر 2016، بتلقي رشوة قدرها 15 مليون روبل (238 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي).

المصدر: نوفوستي

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