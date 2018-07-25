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 تحطم طائرة خفيفة في سيبيريا ومقتل طيارها

أخبار روسيا

 تحطم طائرة خفيفة في سيبيريا ومقتل طيارها
Reuters rdjan Zivulovic
صورة ارشيفية لطائرة بمحرك واحد
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عثر رجال الإنقاذ الروس، اليوم، على طائرة بمحرك واحد خفيف، من طراز "Cirrus"، كانت قد اختفت وهي في طريقها من مدينة نوفوسيبيرسك إلى مدينة تومسك في سيبيريا.

وقال المكتب الصحفي، لمديرية حالات الطوارئ بمقاطعة تومسك، إن "المديرية تلقت في الساعة 14:00 (العاشرة صباحا بتوقيت موسكو) بلاغا يفيد بالعثور على حطام الطائرة في مقاطعة نوفوسيبيرسك".

وأشارت المديرية، إلى أن الطيار لقي حتفه نتيجة الحادث.

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وفي وقت سابق ذكرت التقارير، أن طائرة ذات محرك واحد، من طراز "Cirrus"، اختفت عن شاشات الرادار، وفقد الاتصال بها، وهي في طريقها

من نوفوسيبيرسك إلى تومسك.

المصدر: انترفاكس

 

 

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