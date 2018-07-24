موسكو تستضيف مسابقة "دورية الطريق" الدولية للشرطة العسكرية

وصلت إلى ميدان نوغينسكي التدريبي التابع لكلية موسكو العسكرية في بلدة ياكينو في ضواحي العاصمة اليوم، فرق من شرطة المرور العسكرية تمثل روسيا والصين وإيران وأرمينيا وأوزبكستان.

وستخوض الفرق المذكورة مسابقة "دورية الطريق" لشرطة المرور العسكرية في الفترة بين 30 يوليو الجاري و5 أغسطس المقبل، فيما بلغ العدد الإجمالي للعسكريين الأجانب المشاركين 47 فردا.

وأقيمت اليوم في ميدان "نوغينسكي" التدريبي مراسم سحب القرعة للفرق المشاركة، حيث اطلع المتسابقون على ظروف التدريب ودرسوا المسارات والمرمى، قبل الشروع في تدريبات الفرق.

ويخوض الفريق الصيني المسابقة بسيارات صينية الصنع، أما بقية الفرق فقدمت لها شرطة المرور العسكرية الروسية سيارات روسية من طراز "لادا فيستا".

وسيتم تحديد الفريق الفائز بالمسابقة من قبل لجنة التحكيم التي تضم عضوا واحدا من كل فريق مشارك.

ويضم الفريق المتنافس 7 أفراد هم، قائد الفريق، وقبطانه، وثلاثة متسابقين وفنيان اثنان.

أما مراسم منح الجوائز والكؤوس والميداليات، ستقام بعد انتهاء المسابقة بحضور رئيس إدارة الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية اللواء فلاديمير إيفانوفسكي.

وسيقدم فريق الشرطة العسكرية الروسية في مراسم افتتاح المسابقة برنامجا استعراضيا يعرض فيه العسكريون الروس مهاراتهم في قيادة السيارات في الظروف الطارئة التي قد تظهر خلال أدائهم مهامهم العسكرية.

يذكر أن المسابقة تقام للسنة الثانية على التوالي، وفاز بها لدورة العام الماضي فريق شرطة المرور العسكرية الروسي.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية