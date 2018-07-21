بوتين يهنئ "لؤلؤة روسيا" بعيد تأسيسها

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين سكان مدينة غوروخوفتس بمقاطعة فلاديمير التاريخية الروسية، بمناسبة الذكرى الـ850 لتأسيس هذه المدينة التي يعتبرها المؤرخون "لؤلوة روسيا".

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين وفقا لموقع الكرملين، إلى أن هذه المدينة تعتبر من أقدم المدن في أراضي مقاطعة فلاديمير.

وذكّر بأن المدينة تشتهر بتراثها الغني وآثارها الفريدة والهندسة المعمارية الرائعة لمبانيها.

وتقع المدينة على الضفة اليمنى لنهر كلازما على مسافة 157 كم شرقي مدينة فلاديمير المعاصرة، وتدخل منذ عام 1970 في قائمة المدن التاريخية للمنطقة.

المصدر: RT