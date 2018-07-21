قطر تنتظر بوتين والسلاح الروسي

أشار السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، إلى أن قطر تنتظر زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، وذكّر بتوقيع موسكو والدوحة حزمة من العقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى قطر.

وأعاد السفير إلى الأذهان أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قام بزيارة رسمية إلى روسيا في مارس الماضي وقدم مرتين إلى روسيا خلال المونديال.

وأشار خولوف إلى أن موسكو والدوحة، وقعتا حزمة من العقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى قطر، بما فيها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة وأنظمة صاروخية مضادة للدروع والدبابات من طراز "كورنيت".

أما بالنسبة لاستياء السعودية من احتمال شراء قطر لهذه الصواريخ، فقال السفير الروسي إنه وعلى الرغم من ضرورة الأخذ بالاعتبار وجهات نظر كافة دول المنطقة بمن فيها السعودية والإمارات، إلا أن الأمر يتعلق في المحصلة، بموسكو والدوحة فقط، مشددا على أن روسيا ستنطلق من مصالحها حصرا.

وتم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية للتعاون العسكري الفني بين الدولتين في أكتوبر 2017 خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى قطر.

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ويبحث الجانبان، كذلك إمكانية توريد أنظمة دفاع جوي روسية وفي مقدمتها "إس-400" إلى قطر، فيما لم يحققا أي تقدم عملي على هذا المسار حتى الآن.

المصدر: فيستي رو