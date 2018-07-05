بالصور.. أمير قطر يزور قواته الجوية في قاعدة فرنسية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يتفقد قوات سلاح الجو القطري في قاعدة "مونت دو مارسان" في فرنسا.

ونشر نشطاء صورا وفيديوهات تظهر وصول الأمير تميم ونجله إلى القاعدة الجوية العسكرية، وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على رأس مستقبليه.

سمو الأمير الشيخ #تميم_بن_حمد حفظه الله يصل فرنسا في زيارة رسمية .. 🇶🇦🇫🇷 pic.twitter.com/bgOP605xbe — جواهر آل ثاني (@JawaherAKH) ٥ يوليو ٢٠١٨

خيال العليا تميم يمتطي الرافال القطرية بحضور نخبة من قوة سلاح الطيران الأميري القطري في زيارته لجمهورية فرنسا يا إخوان..#تميم_بن_حمد@TamimBinHamadpic.twitter.com/pAEbYVtuDi — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) ٥ يوليو ٢٠١٨

وبدأ أمير قطر، الخميس زيارة رسمية إلى باريس، سيبحث خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون الثنائي بين الدولتين، وعدة قضايا إقليمية ودولية.

#صور |

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة مون دو مارسان. #جريدة_الراية_القطرية#قطر#فرنساpic.twitter.com/oAhQn7oMAL — الراية القطرية (@alraya_n) ٥ يوليو ٢٠١٨

والزيارة هي الثانية التي يقوم بها الأمير تميم إلى فرنسا خلال أقل من عام.

يذكر أن شركات فرنسية تنفذ عددا من المشاريع في قطر، وخصوصا ما يتعلق في مجال البنى التحتية، والمشاريع المرتبطة بتنظيم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأبرمت القوات الجوية الأميرية القطرية صفقة مع فرنسا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية الصنع بقيمة 11 مليار يورو، إلى جانب تلقي طيارين قطرين وضباط وضباط صف وميكانيكيين تدريبات في القواعد الجوية الفرنسية.

المصدر: وكالات