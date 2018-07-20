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البرد يهشم واجهة طائرة ويجبرها على الهبوط الاضطراري في روسيا

أخبار روسيا

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هبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري صباح اليوم في مطار ياكوتسك في أقصى شمال شرقي روسيا، بسبب تدهور الأحوال الجوية في منطقة تحليقها، وتعرضها لوابل من البرد كاد يهشمها بالكامل.

واضطرت الطائرة وهي من طراز "آن-24" لقطع رحلتها وتمكنت من الهبوط بسلام وعلى متنها أكثر من 30 راكبا، لم يصب أي منهم بأذى.

وتفيد البيانات المتوفرة، بأن الطائرة وقعت في عاصفة مطرية عاتية، رافقها الرعد والبرق والبرد.  

المصدر: القناة الخامسة الروسية

 

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