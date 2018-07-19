قريبا.. صاروخ روسي مجنح لا حدود لمداه

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية مطلع آذار عن اختبار صاروخ مجنح غير محدود المدى "بوريفيستنيك" (طائر النوء) في ميدان التجارب المركزي لروسيا الاتحادية.

وبهذا الصدد يقول سيرغي بيرتسيف كبير الباحثين في المعهد المركزي الـ12 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن تجارب الصاروخ المجنح الجديد المزود بمحرك صغير الحجم يعمل على الطاقة النووية، مكنت العلماء والمهندسين والمصممين الروس من إثبات صحة القرارات الفنية التي اتخذوها، وكذلك الحصول على معلومات تجريبية قيمة ضرورية لتدقيق عدد من المتطلبات للصاروخ والمجمع بأكمله.

وأكد بيرتسيف أن إنشاء الصاروخ المجنح غير محدود المدى يتم حاليا وفقا للجدول الزمني، كما يجري على أساس المتطلبات المدققة تطوير تصاميم مكونات الصاروخ واختبارها على الأرض.

وأعلن بيرتسيف أنه يتم حاليا أيضا التمهيد لتجارب النماذج التجريبية للصاروخ المجنح "بوريفيستنيك"في سياق تحليقه في وقت لاحق، وبموازاة ذلك يتم تصميم وسائل فنية وتطوير العمليات التقنية لإنتاج الصاروخ وتجميعه واختباره.

المصدر:RT