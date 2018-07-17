الدفاع الروسية: مستعدون لتنفيذ اتفاقات قمة بوتين-ترامب وتكثيف الاتصالات مع واشنطن حول سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتنفيذ الاتفاقات في مجال الأمن الدولي التي تم التوصل إليها خلال القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء: "إن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي للاتفاقات في مجال الأمن الدولي، التي توصل إليها أمس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمتهما في هلسنكي".

وأوضح كوناشينكوف أن "وزارة الدفاع الروسية جاهزة لتكثيف الاتصالات مع الزملاء الأمريكيين على مستوى هيئتي الأركان، وعبر قنوات الاتصال القائمة الأخرى لمناقشة تمديد عمل معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، والتعاون في سوريا، والقضايا الملحة الأخرى الخاصة بضمان الأمن العسكري".

يتبع...