بوتين: اتهام روسيا بحالتي التسمم في بريطانيا "لا أساس له"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التأكيدات البريطانية حول تورط روسيا بحالتَي تسمم الناس بغاز شل الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا "لا أساس لها".

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وقال بوتين في مقابلة مع قناة "Fox news" الأمريكية، إن لندن لم تقدم أي دليل في هذه القضية، مشددا على "أن روسيا تريد أن ترى أدلة موثقة، لكن لا أحد يقدم لها دلائل".

وأضاف: "نسمع حاليا أن هناك شخصين آخرين تضررا بسبب ما تسمى بمادة "نوفيتشوك". لكنني لم أسمع سابقا أسماء هذين الشخصين؟ من هما؟ وما سبب إصاباتهما؟ ولماذا تضررا؟".

وتابع: "لا نرى سوى اتهامات لا أساس لها". وتساءل: "لماذا يتم ذلك بهذه الطريقة؟ لماذا يجب أن تصبح علاقتنا أسوأ من هذا؟ أننا نريد أن نقيم علاقاتنا مع بريطانيا بالشكل الضروري". كما عبر بوتين عن اعتقاده بأنه "لا أحد لا يريد توضيح هذه القضية كما هو ضروري".

وأعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) في وقت سابق أن المحققين البريطانيين عثروا في منزل تشارلز رولي، الذي تسمم في مدينة امسبوري في نهاية يونيو الماضي، على زجاجة صغيرة تحتوي على آثار لمادة شل الأعصاب "نوفيتشوك".

المصدر: رويترز + تاس