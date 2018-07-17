 
مباشر

بوتين: اتهام روسيا بحالتي التسمم في بريطانيا "لا أساس له"

أخبار روسيا

بوتين: اتهام روسيا بحالتي التسمم في بريطانيا
Sputnik Aleksey Nikolskyi
مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قناة "Fox News" الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kiwq

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التأكيدات البريطانية حول تورط روسيا بحالتَي تسمم الناس بغاز شل الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا "لا أساس لها".

إقرأ المزيد
"نوفيتشوك" في زجاجة عطور

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "Fox news" الأمريكية، إن لندن لم تقدم أي دليل في هذه القضية، مشددا على "أن روسيا تريد أن ترى أدلة موثقة، لكن لا أحد يقدم لها دلائل".

وأضاف: "نسمع حاليا أن هناك شخصين آخرين تضررا بسبب ما تسمى بمادة "نوفيتشوك". لكنني لم أسمع سابقا أسماء هذين الشخصين؟ من هما؟ وما سبب إصاباتهما؟ ولماذا تضررا؟".

وتابع: "لا نرى سوى اتهامات لا أساس لها". وتساءل: "لماذا يتم ذلك بهذه الطريقة؟ لماذا يجب أن تصبح علاقتنا أسوأ من هذا؟ أننا نريد أن نقيم علاقاتنا مع بريطانيا بالشكل الضروري". كما عبر بوتين عن اعتقاده بأنه "لا أحد لا يريد توضيح هذه القضية كما هو ضروري".

وأعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) في وقت سابق أن المحققين البريطانيين عثروا في منزل تشارلز رولي، الذي تسمم في مدينة امسبوري في نهاية يونيو الماضي، على زجاجة صغيرة تحتوي على آثار لمادة شل الأعصاب "نوفيتشوك".

المصدر: رويترز + تاس

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أهم تصريحات بوتين وترامب خلال المؤتمر الصحفي