الأمطار تجرف التربة قرب أحد ملاعب مونديال روسيا

تسببت الأمطار الغزيرة أمس في مدينة فولغوغراد جنوب غرب روسيا بجرف التربة في منطقة قريبة من ملعب المدينة الذي احتضن مؤخرا عددا من مباريات مونديال روسيا 2018.

وأظهر فيديو، نشر على "يوتيوب"، انهيارا قرب أحد المداخل المؤدية إلى الملعب.

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات فولغوغراد، حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وتفيد معطيات السلطات البلدية بأن نصيب المدينة من المطر خلال عدة ساعات من يوم 15 يوليو، زاد بمقدار 1.5 مرة على المعدل الشهري للأمطار.

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وتم تشييد ملعب "أرينا فولغوغراد" بمناسبة مونديال روسيا- 2018. وبلغت كلفته الإجمالية 16.367 مليار روبل ( حوالي 250 مليون دولار) وهو يتسع لأكثر من 40 ألف شخص.

وشهد الملعب المذكور، أربع مباريات خلال تصفيات البطولة: تونس - إنجلترا (1: 2) ، ونيجيريا - إيسلندا (2: 0) ، والعربية السعودية - مصر (2: 1) واليابان - بولندا (0: 1).

المصدر: لينتا رو