طائرة استطلاع بريطانية تحلق قرب شواطئ القرم

أفاد موقع Mil Radar ، المختص بمراقبة حركة الطيران، بأن طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو البريطاني، نفذت تحليقات استطلاعية بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

وذكر الموقع، أن الطائرة الحربية من طراز Raythen Sentinel، انطلقت من القاعدة العسكرية البريطانية، أكروتيري، في جزيرة قبرص في حوالي الساعة التاسعة من صباح 13 يوليو، بتوقيت موسكو.

Royal Air Force Sentinel R1 ZJ961 RRR9987 departed Akrotiri at approx 0605z - Black Sea mission pic.twitter.com/GNUCwkPG36 — Mil Radar (@MIL_Radar) 13 июля 2018 г.

ومر خط مسارها، وفقا للخريطة المرفقة، فوق مياه البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم الروسية. وحلقت الطائرة فوق المنطقة مرتين على الأقل، قبل أن تبتعد عائدة إلى قاعدتها.

ومن الملاحظ، أن نشاطات طائرات الاستطلاع الأجنبية ازدادت في الفترة الأخيرة عند الحدود الدولية لروسيا، وخاصة بالقرب من القرم. ففي شهر يونيو الماضي، حلق درون (طائرة بدون طيار) أمريكي على مدى عدة ساعات على طول ساحل القرم.

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ودعت وزارة الدفاع الروسية، الجانب الأمريكي للتوقف عن مثل هذه الممارسات، ولكن البنتاغون لم يعر الاهتمام لهذا الطلب، لأن النهج الاستراتيجي لوزارة الدفاع الأمريكية، يعتبر روسيا من الخصوم الرئيسيين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن المجموعة العسكرية الروسية في القرم " لا تترك أي فرصة" لكل من يحاول الاعتداء على أراضي روسيا، وتلعب دورا هاما في ضمان أمن البلاد بأكملها.

المصدر: news.mail.ru