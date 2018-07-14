بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا التسوية في سوريا ويتفقان على عقد لقاء

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، التطورات الأخيرة في سوريا والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وقال الكرملين، في بيان أصدره عقب الاتصال، إن الطرفين "بحثا قضايا حيوية للأجندة الدولية وعددا من الملفات الإقليمية مع التركيز على الخطوات المشتركة لتسوية الأزمة في سوريا وفق القرارات المناسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانا".

وأضاف البيان أن بوتين هنأ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية الماضية وتوليه منصب رئيس دولة تركيا رسميا، مشيرا إلى أن "كلا الجانبين شددا على الحرص المشترك على التعزيز اللاحق للتعاون في مختلف المجالات".

كما اتفق الرئيس الروسي ونظيره التركي، حسب بيان الكرملين، على مواصلة الاتصالات الثنائية بينهما.

بدوره، قال متحدث باسم الرئاسة التركية في تصريح صحفي إن "الرئيس أردوغان شدد خلال المحادثات مع بوتين على أن مقتل المدنيين في محافظة درعا أمر يثير القلق"، وأضاف، حسب المتحدث، إلى أن "تقدم قوات النظام في دمشق بطريقة مماثلة نحو محافظة إدلب قد يعني تدمير جوهر الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "عدم حصول أحداث سلبية في إدلب يمثل عاملا مهما لعقد الاجتماع المرتقب في إطار منصة أستانا يومي 30 و31 يوليو والذي ستشارك فيه المعارضة السورية".

وفي سياق العلاقات الثنائية، أعرب أردوغان خلال الاتصال مع بوتين عن رضاه بتقدم التعاون في مجال الطاقة مع روسيا خاصة في إطار مشروعي "السيل التركي" ومحطة "أق قويو" النووية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن "الزعيمين اتفقا على عقد لقاء ثنائي أواخر الشهر الجاري في جوهانسبورغ ضمن أعمال قمة دول بريكس".

المصدر: الكرملين + تاس + الأناضول