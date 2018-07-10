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قازان تنال جائزة دولية للتطوير الحضري

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قازان تنال جائزة دولية للتطوير الحضري
Sputnik
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نالت مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، جائزة "لي كوان يو " الدولية المرموقة، وذلك في إطار مؤتمر القمة العالمي السادس للمدن، الجارية  في سنغافورة.

وتمنح هذه الجائزة مرة، كل عامين، لمدن رائدة في العالم لقاء تحقيقها النجاح في إدارة اقتصاد المدينة وتطبيق الابتكارات.

وقازان، هي أول مدينة روسية تنال هذه الجائزة التي استحقتها سابقا، هامبورغ الألمانية وسورابايا (إندونيسيا) وطوكيو (اليابان) .

وجائزة "لي كوان يو" الدولية، تأسست في 2010 وتمنح مرة كل عامين للمدن ولقادة المدن، لقاء النجاحات في إدارة المنشآت الحضرية وتطبيق الابتكارات من أجل تحسين حياة السكان وتطوير اقتصاد المدن. وتحمل الجائزة اسم أول رئيس وزراء لسنغافورة، الذي لعب دورا هاما ومفصليا في تطوير هذه المدينة –الدولة.

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وتقوم مجموعة من الخبراء المختصين باختيار المدينة الفائزة (laureate)، وكذلك المدن التي تستحق التذكير بشكل خاص(special mention).

المصدر: نوفوستي

 

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