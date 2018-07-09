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كاتب أردني يقرأ ألغاز بوتين

أخبار روسيا

كاتب أردني يقرأ ألغاز بوتين
RT
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يستضيف الزميل سلام مسافر اليوم في برنامجه قصارى القول الكاتب الأردني ياسر قبيلات مؤلف كتاب ألغاز بوتين، وذلك عند الساعة الثامنة بتوقيت بتوقيت موسكو.

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