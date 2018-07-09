كاتب أردني يقرأ ألغاز بوتين

يستضيف الزميل سلام مسافر اليوم في برنامجه قصارى القول الكاتب الأردني ياسر قبيلات مؤلف كتاب ألغاز بوتين، وذلك عند الساعة الثامنة بتوقيت بتوقيت موسكو.