// 26.06.2018 по тикету 15478
كاتب أردني يقرأ ألغاز بوتين
RT
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يستضيف الزميل سلام مسافر اليوم في برنامجه قصارى القول الكاتب الأردني ياسر قبيلات مؤلف كتاب ألغاز بوتين، وذلك عند الساعة الثامنة بتوقيت بتوقيت موسكو.
حلقة الليلة من #قصارى_القول مع الكاتب الاردني ياسر قبيلات مؤلف كتاب #ألغاز_بوتين . الثامنة بتوقيت #موسكو ومكة المكرمة السابعة بتوقيت#القدس #بوتين#الاستخبارات_الروسية#الاتحاد_السوفيتي#روسيا_٢٠١٨pic.twitter.com/u4nC3VrRPg— سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) 9 июля 2018 г.
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