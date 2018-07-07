مضيفات روسيات يساعدن سيدة على وضع طفلها في الجو

نجحت مضيفات طائرة تابعة لشركة طيران روسية في مساعدة مسافرة على وضع طفلها على متن الطائرة بعد مرور بعض الوقت على إقلاعها.

وساعدت مضيفات الطائرة التابعة لشركة طيران "أورال إيرلاينز" التي كانت تنفذ رحلة جوية من مدينة أوش القيرغيزية إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية، السيدة في وضع طفلها أثناء الرحلة، بعد أن تبين أن الألم في الظهر والبطن الذي اشتكت منه السيدة بعد إقلاع الطائرة، ناتج عن مخاض الولادة.

وقرر قائد الطائرة عقب ولادة الطفل العودة إلى مطار الإقلاع لنقل الأم وطفلها إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي