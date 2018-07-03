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مشروع قانون روسي لفرض أشد العقوبات على المتحرشين جنسيا بالأطفال

أخبار روسيا

مشروع قانون روسي لفرض أشد العقوبات على المتحرشين جنسيا بالأطفال
Sputnik Natalia Seliverstova
مبنى مجلس الدوما في موسكو
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يبحث مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يشدد العقوبة على المتحرشين جنسيا بالأطفال ويقضي بالسجن المؤبد عليهم.

وجاء في مذكرة توضيحية لمشروع القانون: "يفرض مشروع القانون الحالي احتمال إصدار حكم بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي تؤدي إلى عواقب صعبة".

كما تقترح الوثيقة إدراج بند في القانون الجنائي الروسي ينص على أن فترة التقادم في مثل هذه الجرائم الجنسية ضد الأطفال لا تنتهي لحظة بلوغ الضحية سن البلوغ.

كما يرى أعضاء الدوما أنه من الضروري تشديد العقوبة ضد الأشخاص القائمين بإجبار الأطفال القاصرين على الخضوع لأعمال جنسية، إذا قام بهذا الفعل شخص سبق أن أدين بالتحرش الجنسي. والقانون الجنائي الروسي الحالي يصف هذه الجرائم بأنها جرائم متوسطة، في حين يقترح مشروع القانون الجديد اعتبارها جرائم خطيرة.

هذا ويقضي مشروع القانون باعتبار إنتاج، ونشر، وعرض المواد التي تضم صورا إباحية للقاصرين جرائم خطيرة أيضا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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