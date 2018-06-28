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عودة مروحية جديدة بطاقمها إلى روسيا من سوريا

أخبار روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية جديدة من طراز "كا-52" عادت بطاقمها من سوريا إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "تم نقل مروحية جديدة من طراز "كا-52 اليغاتور" إلى مطار عسكري روسي على متن طائرة النقل العسكري الروسي. وعادت المروحية بطاقمها إلى الوطن بعد تنفيذ مهامها في سوريا. ويوم أمس تم في مطار حميميم بسوريا إعداد المروحية لنقلها إلى روسيا على متن طائرة ايل-75 للنقل العسكري".

وأضافت الوزارة أن 15 طائرة ومروحية بطواقمها قد عادت في وقت سابق من سوريا إلى أماكن تمركزها في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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