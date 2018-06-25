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عودة مروحيتي كا-52 إلى قاعدتهما الدائمة في روسيا قادمتين من حميميم

أخبار روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن مروحيتين حربيتين من نوع كا-52 بطاقميهما عادتا إلى أحد المطارات العسكرية الروسية بعد إتمام مهامهما في سوريا.

وأضافت الوزارة أنه تم تجهيز المروحيتين وشحنتا إلى روسيا على متن طائرة آن-124 "روسلان" من قاعدة حميميم شمالي سوريا أمس الأحد.

وأشارت إلى أن المروحيتين ستعودان مع طياريهما إلى قاعدتهما الدائمة في روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 11 طائرة ومروحية حربية من سوريا إلى قواعدها في روسيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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