ريح عاصفة تشل الحياة في إقليم ألطاي الروسي

تعرضت مدينة بارانول في إقليم ألطاي جنوبي سيبيريا الروسية مساء أمس لعاصفة شديدة ترافقت برياح عاتية، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 85 ألف شخص.

وذكرت السلطات، أن الرياح تسببت بأضرار مادية كبيرة ونجم عنها سقوط رافعة قتلت فنيا كان بداخلها وإصابة 15 شخصا تم نقل 6 منهم إلى المستشفى.

وبسبب العاصفة تضررت عشرات السيارات وسقطت لوحات الإعلانات وتطايرت أسوار المباني، فيما البحث مستمر عن طفلة في الثامنة من عمرها، لم تعد إلى المنزل بعد هدوء العاصفة.

وتشهد روسيا في الفترة الأخيرة الكثير من الحوادث بسبب تقلب حالة الطقس.

ففي يوم أمس هطلت في موسكو أمطار غزيرة وكانت حرارة الجو خلال ذلك، 30 درجة فوق الصفر في موجة حر نادرة تعصف بالشطر الأوروبي من روسيا.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين