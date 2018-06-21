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بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي

أخبار روسيا

بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي
Sputnik
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اليوم اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن الروسي وسيعقد لقاءات ثنائية مع المشاركين فيه لبحث قضايا في صلب عملهم.

يذكر أن مجلس الأمن الروسي يضم 11 عضوا دائما، بينهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الحكومة دميتري مدفيديف، ورئيس إدارة شؤون الرئاسة أنطون فاينو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف وغيرهم من كبار المسؤولين في الدولة.  

المصدر: وكالات 



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