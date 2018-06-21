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فتاة رومانية بقبضة الأمن الروسي

أخبار روسيا

فتاة رومانية بقبضة الأمن الروسي
Sputnik
كارينا تسوركان- موقوفة في روسيا بتهمة التجسس لصالح رومانيا
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أكدت بوخارست تمتع كارينا تسوركان بالجنسية الرومانية، وذلك بعد نبأ اعتقال الأمن الروسي لتسوركان في موسكو مؤخرا بتهمة التجسس لصالح استخبارات دول أجنبية.

وتفيد بعض الأنباء بأن تسوركان، كانت عضوا في مجلس إدارة شركة الكهرباء الروسية Inter RAO، التي تشرف على تصدير الطاقة الكهربائية من روسيا. 

وفي 15 يونيو، قضت محكمة ليفورتوفو في موسكو بتوقيف الرومانية المشبوهة على ذمة التحقيق وترحيلها إلى سجن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو.

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وذكرت وكالة "تاس" أن الموقوفة لا تحمل الجنسية الروسية وتخلت عن جنسيتها المولدوفية بعد حصولها على الجنسية الرومانية عام 2016. 

وتتهم الاستخبارات الروسية تسوركان بـ"جمع ونقل أسرار الدولة وغيرها من المعلومات المحمية قانونا، لأجهزة الاستخبارات في دول أجنبية بينها رومانيا".

تسوركان إذا ما ثبتت التهم المسندة إليها، قد تتعرض للسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وترحيلها القسري من روسيا وحرمانها دخول أراضيها مدى الحياة.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

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