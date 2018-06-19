روسيا تبتكر قنبلة شبيهة بقنابل "GBU-39" الأمريكية
أعلنت شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي" الروسية عن تطوير قنبلة صاروخية موجهة تخضع الآن للتجارب الجوية.
ومن المفترض أن تنتج ثلاثة نماذج من هذه القنبلة في إطار مشروع "9-أ-7759"، تحمل كل منها رأسا متفجرا ومتشظيا قادرا على تدمير الأهداف المحصنة.
Россия испытала новую высокоточную бомбу. Источник: https://t.co/mUzb6V3t4jpic.twitter.com/VmBbEX12a2— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2018
ويصل مداها إلى 65 كيلومترا، كما يمكن تزويدها بمحرك دفع قادر على إيصالها لمسافة تصل إلى 120 كيلومترا.
وتعتبر هذه القنبلة مثيلا لقنبلة “GBU-39” الأمريكية عالية الدقة.
وبناء على معلومات شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي" يمكن التكهن بأن التجارب الجوية كانت تشمل شن 30 تحليقا و8 عمليات إطلاق لهذه القنابل التي استخدمت طائرات من طراز سو-34 وميغ-35 في تحميلها.
Россия испытала новую высокоточную бомбу. Источник: https://t.co/mUzb6V3t4jpic.twitter.com/oe8HckwtBl— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 19, 2018
ومن المنتظر أن تختتم التجارب الحكومية للقنبلة الجديدة في سبتمبر المقبل.
المصدر: وكالات روسية