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روسيا تبتكر قنبلة شبيهة بقنابل "GBU-39" الأمريكية

أخبار روسيا

روسيا تبتكر قنبلة شبيهة بقنابل
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي" الروسية عن تطوير قنبلة صاروخية موجهة تخضع الآن للتجارب الجوية.

ومن المفترض أن تنتج ثلاثة نماذج من هذه القنبلة في إطار مشروع "9-أ-7759"، تحمل كل منها رأسا متفجرا ومتشظيا قادرا على تدمير الأهداف المحصنة.

ويصل مداها إلى 65 كيلومترا، كما يمكن تزويدها بمحرك دفع قادر على إيصالها لمسافة تصل إلى 120 كيلومترا.

وتعتبر هذه القنبلة مثيلا لقنبلة “GBU-39” الأمريكية عالية الدقة.

وبناء على معلومات شركة "السلاح الصاروخي التكتيكي" يمكن التكهن بأن التجارب الجوية كانت تشمل شن 30 تحليقا و8 عمليات إطلاق لهذه القنابل التي استخدمت طائرات من طراز سو-34 وميغ-35 في تحميلها.

ومن المنتظر أن تختتم التجارب الحكومية للقنبلة الجديدة في سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات روسية

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