شرطة موسكو: سائق سيارة أجرة يفقد السيطرة ويصيب 8 أشخاص في حادث غير متعمد
You Tube/Life Novosti
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أعلنت شرطة موسكو، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا بحادثة مرور وسط العاصمة.
وقالت الشرطة، في بيان، إن سائقا يقود سيارة أجرة "فقد السيطرة عليها وصعد بها على الرصيف"، مشيرة إلى أنه تم إسعاف 8 أشخاص.
من جهتها، أفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.
المصدر: وكالات
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