شرطة موسكو: سائق سيارة أجرة يفقد السيطرة ويصيب 8 أشخاص في حادث غير متعمد

أعلنت شرطة موسكو، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا بحادثة مرور وسط العاصمة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن سائقا يقود سيارة أجرة "فقد السيطرة عليها وصعد بها على الرصيف​​"​، مشيرة إلى أنه تم إسعاف 8 أشخاص.

من جهتها، أفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.

المصدر: وكالات