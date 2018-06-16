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شرطة موسكو: سائق سيارة أجرة يفقد السيطرة ويصيب 8 أشخاص في حادث غير متعمد

أخبار روسيا

شرطة موسكو: سائق سيارة أجرة يفقد السيطرة ويصيب 8 أشخاص في حادث غير متعمد
You Tube/Life Novosti
إصابة 8 أشخاص في حادث دهس بسيارة أجرة وسط موسكو
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أعلنت شرطة موسكو، اليوم السبت، أن 8 أشخاص أصيبوا بحادثة مرور وسط العاصمة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن سائقا يقود سيارة أجرة "فقد السيطرة عليها وصعد بها على الرصيف​​"​، مشيرة إلى أنه تم إسعاف 8 أشخاص.

من جهتها، أفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.

المصدر: وكالات

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