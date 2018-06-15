مشجعو الأخضر يتقبلون الهزيمة بروح رياضية

على الرغم من الخسارة القاسية التي تلقاها الأخضر السعودي، إلا أن المملكة كسبت شيئا مهما وهو الانطباع الإيجابي الذي تركته الجماهير السعودية قبل وأثناء وعقب المباراة.

وتناولت بعض الصحف الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا الكثير من التصرفات الودية التي نقلتها الجالية السعودية التي حضرت بكثافة المباراة الافتتاحية.

Reuters Gleb Garanich

Reuters Sergei Karpukhin

الأهازيج

ولفتت الأهازيج التي غناها الجمهور السعودي قبل ومع انطلاقة المباراة إعجاب المنصات المجاورة، لما فيها من حماسة وغرابة في آن معا من حيث اللحن أو الإيقاع.

وحاولت جماهير الأخضر التفاعل مع الجماهير الروسية طوال المباراة، وتبادلوا الصور التذكارية مع كافة أطياف المشجعين، وخاصة أن الزي السعودي الفلكلوري كان ملفتا للكثيرين من أمريكا الجنوبية وأوروبا وروسيا.

الروح الرياضية العالية

أهم ما ميز الجماهير السعودية هي الروح الرياضية وتقبل الخسارة رغم صعوبتها، ولكن شوهد المشجعون وهو يهنئون الفائز دون إبداء أي امتعاض أو احتجاج أو استفزاز على العكس بقيت جماهير الأخضر محتفظة بروح رياضية عالية متمنية تغير النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

ووضع نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من المشجعين السعوديين فرحين لتسجيل المنتخب الروسي الهدف الخامس. ووجهت ( RT ) بسؤال إلى أحدهم عن سبب الفرحة بهدف الخصم فقال: "ليست فرحة.. بقدر ما هي أن شر البلية ما يضحك". وأضاف:

"النتيجة القاسية أيضا إيجابية في هذا الوضع عملا بالمثل القائل .. الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويه.. هذه الخسارة القاسية ستجعلنا نستفيق أبكر".