لأول مرة.. روسيا تحتفل بعيدها الوطني في القدس الغربية

لأول مرة، أقامت سفارة روسيا في إسرائيل أمس فعالية احتفالية بمناسبة عيد روسيا الوطني في مدينة القدس.

وللمرة الأولى أيضا، حضر الاحتفالية التي أقيمت في مبنى تاريخي أنشأته الجمعية الأرثوذكسية الإمبراطورية لفلسطين (الروسية) أواخر القرن الـ19، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة.

وشدد نتنياهو في كلمته غير مرة على أهمية تنظيم هذه الفعالية في مدينة القدس، غير أن الدبلوماسيين الروس في المقابل أشاروا إلى أن قرار نقل الحفل من أحد فنادق تل أبيب إلى القدس لا يمس بالوضع القائم في المدينة، لأن مكان انعقادها يقع في القدس الغربية التي اعترفت موسكو بها عاصمة لإسرائيل في أبريل 2017، لكن شريطة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وثمن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسهام روسيا في الحضارة العالمية وشجاعة شعبها، متوعدا بأن الإسرائيليين لن ينسوا دور الاتحاد السوفيتي في دحر "الوحش النازي".

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى إسرائيل أناطولي فيكتوروف أهمية حضور نتنياهو للفعالية، معتبرا ذلك مؤشرا على تنمية العلاقات بين البلدين.

وبُثت خلال الافتتاحية على الشاشة التلفزيونية المباراة الافتتاحية لكأس العالم الكروي، حيث ألحق المنتخب الروسي هزيمة مدوية بالسعوديين.

المصدر: وكالات