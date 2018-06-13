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مدرب المنتخب الروسي يدعو أصحاب الشوارب لحضور مباراة روسيا والسعودية

أخبار روسيا

مدرب المنتخب الروسي يدعو أصحاب الشوارب لحضور مباراة روسيا والسعودية
Sputnik
كبير مدربي المنتخب الروسي لكرة القدم، ستانيسلاف تشيرتشيسوف
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دعا كبير مدربي المنتخب الروسي لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف جميع مشجعي الكرة من أصحاب الشوارب، لحضور مباراة افتتاح المونديال الافتتاحية بين المنتخبين الروسي والسعودي في موسكو.

وفي وقت سابق، تناقل عدد كبير من المشجعين دعوة للتعبير عن الدعم للمنتخب الروسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق عرض الشوارب، تيمنا بكبير مدربي المنتخب الروسي المعروف بشواربه.

وقال كبير المدربين في مؤتمر صحفي: "على كل مشجع بشنب أن يحضر المباراة".

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المصدر: تاس

ادوارد سافين

 

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