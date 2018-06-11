ولادة أول مهر من خيول "برزفالسكي" المهددة بالانقراض في روسيا

أفادت وزارة الموارد الطبيعية الروسية، بولادة أول مهر من خيول "برزفالسكي" المهددة بالانقراض داخل محمية طبيعية في مقاطعة أورينبورغ الروسية القريبة من الحدود مع كازاخستان.

وذكرت الوزارة أن قطيعا حرا من هذه الخيول البرية النادرة، نقل إلى المحمية الطبيعية قبل 3 سنوات.

وقالت الوزارة، إن المهر هو أول مولود في إطار برنامج فريد من نوعه لتكاثر وزيادة عدد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في روسيا (الموجودة في الكتاب الأحمر الخاص بالحيوانات المهددة بالانقراض).

وهذا يعني، أن الخيول التي جلبت من فرنسا وهنغاريا، تمكنت في الظروف الطبيعية من تكوين ذرية لها بعد 3 سنوات.

والاسم العلمي لحصان برزفالسكي هو: "Equus ferus przewalskii"، ويعتبر من الخيول النادرة والمهددة بالانقراض. وموطنه الأصلي، سهول آسيا الوسطى، وبالأخص منغوليا. وتتميز هذه الخيول برأسها الكبير، ورقبتها القوية، ويبلغ متوسط ارتفاعها 1.25 متر. وسميت هذه الخيول باسم مستكشفها، العالم الروسي نيقولاي برزفالسكي.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين