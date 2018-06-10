 
مباشر
عاجل
وزير خارجية سنغافورة يلتقي زعيم كوريا الشمالية عقب وصوله

قتلى وجرحى بتصادم قطار مع حافلة في روسيا

أخبار روسيا

قتلى وجرحى بتصادم قطار مع حافلة في روسيا
Sputnik
صورة ارشيفية لاصطدام حافلة مع قطار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcpv

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون باصطدام قطار للشحن مع حافلة لنقل الركاب بالقرب من مدينة أوريول وسط روسيا.

وقال مصدر في غرفة عمليات مديرية حالات الطوارئ في المنطقة: "وقع الحادث المؤسف، عند المعبر الواقع بالقرب من نقطة الـ132 كلم".

إقرأ المزيد
المغرب.. مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين بتصادم قطار مع حافلة

وكانت الحافلة تنقل مجموعة من الفنانين في طريقهم إلى مخيم لاستجمام الأطفال، وعلى الرغم من وجود إشارة مرور ضوئية عند المعبر، إلا أن سائق الحافلة قرر المرور وقطع المعبر لكن القطار باغته ووقع الاصطدام.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، ونفى وجود أطفال في الحافلة.

المصدر: إنترفاكس

إدوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا