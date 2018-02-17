المغرب.. مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين بتصادم قطار مع حافلة

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، في منطقة "أمغوغة" بمدينة طنجة شمال المغرب، إثر اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة لنقل العمال.

ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فقد أفادت السلطات المحلية في مدينة طنجة بأن سبب الحادث يعود لتجاوز سائق حافلة نقل العمال السكة الحديدية دون أن ينتبه إلى عبور قطار محمل بالبضائع باتجاه ميناء طنجة.

وأشارت مواقع إخبارية مغربية إلى أن من بين القتلى 3 نساء، وأن الحالة الصحية لاثنين من المصابين وصفت بـ "الخطيرة"، في حين لم يصب سائق الحافلة بأذى.

وتأتي هذه الحادثة الدموية عقب 3 أيام من تصريح لوزير النقل المغربي، محمد نجيب بوليف يفيد بأن عدد القتلى على الطرق الخارجية بين المدن المغربية قد تقلص بـمقدار 2،62 % عام 2017، حيث بلغ ما مجموعه 3499 مقابل 3593 في عام 2016.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

علي الخطايبة