بوتين: رئيس روسيا المقبل قد يظهر بين حكام المقاطعات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث متلفز أن حكام المقاطعات الروسية يتمتعون بالحظوظ الأوفر بين المرشحين المحتملين لرئاسة روسيا في المرحلة المقبلة.

وقال بوتين: "يجب النظر باهتمام خاص إلى حكام المقاطعات الذين ينجحون في عملهم، والمتواجدين في أماكنهم المناسبة، ويلبون المستوى الرفيع لإدارة الكيان الفدرالي الروسي الموكلة إدارته لهم. سيتبين لنا مع الوقت ما سيحقق كل منهم، ومن منهم إلى أي منصب يسعى، وما إذا كان أهلا لشغل هذا المنصب أو لا".

وأضاف: "الكثير من هؤلاء، أي حكام المقاطعات الشباب، متمرسون ويتمتعون بكفاءات عالية، ومتحفزون لتحقيق النتيجة المنشودة في العمل.. وهذا يمكن فهمه بالنظر إليهم، حيث البريق في عيونهم يحكي عنهم".

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يذكر أن الرئيس الروسي، كان قد أكد في حواره السنوي المتلفز مع المواطنين مؤخرا، أن الناخب الروسي وحده من يحق له أن يختار من سيترأس البلاد، مشيرا إلى أنه يسعى لتنشئة جيل من الإداريين في البلاد يكونون قادرين على حمل المسؤولية.

ونفى بوتين خلال الحوار أن يكون الوحيد على قمة ما يسمى "أوليمبوس" السياسة، مؤكدا أن لديه فريقا من أصحاب الفكر المماثل.

المصدر: وكالات