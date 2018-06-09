بوتين يهدي الزعيم الصيني "ساونا" روسية

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتواجد حاليا في الصين في زيارة رسمية، نظيره الصيني شي جين بينغ، "ساونا" روسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بهذا الشأن للصحفيين: "سيختار الجانب الصيني مكانا "للساونا" وسيقوم المتخصصون لدينا بتثبيتها".

وأوضح بيسكوف أن بوتين عرض على نظيره الصيني خلال تبادلهما الهدايا الجمعة في بكين رسما لـ"الساونا"، التي صممت من شجرة بلغ عمرها 220 عاما بإقليم آلتاي الروسي في سيبيريا.

في سياق متصل، ساعد الرئيس الروسي في إعداد فطائر "شيش براك" الصينية التقليدية، حيث قام بلف الخضروات واللحوم بداخل قطعة عجين، وجربها بعد ذلك مع الرئيس الصيني، قائلا "هذا أعددته أنا".

Sputnik Alexey Druzhinin

المصدر: وكالات روسية