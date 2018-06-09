 
مباشر

بوتين يهدي الزعيم الصيني "ساونا" روسية

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kckf

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتواجد حاليا في الصين في زيارة رسمية، نظيره الصيني شي جين بينغ، "ساونا" روسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بهذا الشأن للصحفيين: "سيختار الجانب الصيني مكانا "للساونا" وسيقوم المتخصصون لدينا بتثبيتها".

وأوضح بيسكوف أن بوتين عرض على نظيره الصيني خلال تبادلهما الهدايا الجمعة في بكين رسما لـ"الساونا"، التي صممت من شجرة بلغ عمرها 220 عاما بإقليم آلتاي الروسي في سيبيريا.

في سياق متصل، ساعد الرئيس الروسي في إعداد فطائر "شيش براك" الصينية التقليدية، حيث قام بلف الخضروات واللحوم بداخل قطعة عجين، وجربها بعد ذلك مع الرئيس الصيني، قائلا "هذا أعددته أنا".

Sputnik Alexey Druzhinin

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا