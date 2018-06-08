صحفي نمساوي يشتكي من "بوتين الماكر"

اشتكى الصحفي النمساوي آرمين فولف في حديثه لصحيفة بوليتيكو مما وصفه مكر الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه حوارا لقناة ORF النمساوية عشية زيارته إلى النمسا في الـ4 من الشهر.

ويؤكد فولف أنه قرأ كثيرا، وطالع معظم ما كتب عن الرئيس الروسي، واستمع وشاهد جميع الحوارات مع بوتين، واستغرق التحضير للحوار منه زهاء خمسة أيام.

وأضاف أن بوتين على الرغم من ذلك كله كان محاورا "ماكرا للغاية"، واستخدم طرقا "تجعل الحياة صعبة لأي إعلامي"، فهو "يتحدث على نطاق واسع ويخوض في تفاصيل صغيرة، ولا تلبث أن تقاطعه، حتى يلتفت إلى تلك المقاطعة تحديدا ويركز عليها.

وتابع الصحفي، أنه من ملاحظاته في هذا الحوار مع بوتين كذلك، أنه نادرا ما يفعل السياسيون ذلك، فهم عادة ما يتركونك تقاطعهم، أو يتجاهلونك ويواصلون حديثهم".

وأضاف: "كثيرا ما يجيبك بوتين بسؤال ويصرف انتباهك عن القضية التي تقصدها.. فعلى سبيل المثال يجيب سؤالك عن الفساد في روسيا بتحويل دفة الحوار إلى الفساد في أوكرانيا".

كذلك يقول فولف إنه كان من الصعب الحصول من الرئيس بوتين على إجابة عن سؤال لا ينوي هو شخصيا الإجابة عليه، فهو يسيطر على انفعالاته على نحو تام.

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من جانب آخر لم يجد آرمين فولف غضاضة في مقاطعة بوتين 11 مرة في 54 دقيقة فحسب، بل أضاف أنه عادة ما يقاطع الضيف هذا العدد من المرات في عشر دقائق فقط.

ما لفت أنظار المشاهدين في حوار الصحفي النمساوي مع الرئيس الروسي، هي تلك اللحظة التي اضطر فيها بوتين من التحول من اللغة الروسية إلى الألمانية التي يجيدها وقال لمحاوره: "دعوني من فضلكم أقول شيئا".

المصدر: لينتا رو

محمد صالح