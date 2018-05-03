روسيا تصدر طابعا بريديا بمناسبة تنصيب بوتين

أعلنت مصلحة البريد الروسية عن نيتها إصدار طابع بريدي في يوم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، احتفالا بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يكون عرض الطابع وطوله 37 ميلليمترا، وقيمته 22 روبلا (0.35 دولار أمريكي)، وسوف تطبع المصلحة 252 ألف نسخة منه.

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وسوف يحمل الطابع النص التالي: "في السابع من مايو 2018 تسلم الرئيس فلاديمير بوتين مقاليد حكم البلاد"، وكذلك صورة برج سباسكايا وقصر مجلس الشيوخ في الكرملين، وهو تقليد يتكرر في روسيا بالتزامن مع مراسيم تقلد الحكم لكل الرؤساء.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (18 مارس 2018) على 76.69% من أصوات الناخبين الروس، وبلغت نسبة الناخبين 67.54% ممن لهم حق التصويت.

المصدر: إنترفاكس

محمد صالح