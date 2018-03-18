بوتين: على جميع القوى السياسة في روسيا العمل بناء على المصالح القومية لبلادنا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضرورة أن تعمل جميع القوى السياسة في روسيا بناء على مصالحها القومية، فيما أشار إلى أنه لا يفكر حاليا في إجراء أي إصلاحات دستورية.

وقال بوتين، الذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة حسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، في تصريحات أدلى بها مساء الأحد من مقر حملته الانتخابية: "من الضروري جدا توحيد جهود جميع الناس، بغض النظر عن نوع المرشح الذي صوتوا لصالحه، لأننا نواجه مهاما معقدة وصعبة للغاية، ونحن لا نحتاج فقط إلى حلها كالعادة وفق النظام الحالي، وإنما أيضا إلى تحقيق اختراقات وقفزات نوعية في إنجاز هذه المهام".

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وتابع بوتين: "لقد تحدثت عن ذلك في رسالتي إلى الجمعية البرلمانية، نحن نحتاج إلى اختراق إلى اندفاعة للأمام، نحتاج إلى تنفيذ المهمات على نحو مختلف، من الممكن تحقيق ذلك. لدينا كل الأسباب للتفكير في ذلك وتحقيق مثل هذه النتيجة".

وأضاف بوتين مشددا: "من المهم جدا في هذا السياق أن تنطلق القوى السياسية المختلفة في بلادنا، عندما سنعمل على ذلك، من المصالح الوطنية العامة وليس الجماعية".

وفي تعليقه على خطواته السياسية المقبلة، أشار بوتين، ردا على أسئلة صحفيين، إلى أنه لا يفكر حاليا في إجراء أي إصلاحات دستورية، فيما أكد أن جميع التغييرات في مكتب الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى ستحدث بعد الإعلان رسميا عن الفائز في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية.

ولفت إلى أنه يخطط للاتصال عبر مكتبه بالمرشحين الآخرين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة الروسية، لدعوتكم إلى الاجتماع.

وفي رده على سؤال حول انتخابات الرئاسة عام 2024، قال بوتين إن الافتراضات حول إمكانية توليه منصب الرئيس بعد 6 سنوات "مضحكة".

بوتين حول قضية سكريبال: من الهراء الاعتقاد أن روسيا يمكن أن تقوم بمثل هذه التصرفات قبل الانتخابات وكأس العالم

وفي تطرقه إلى قضية تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في سالزبوري البريطانية، شدد بوتين على أنه من "الهراء الاعتقاد أن روسيا يمكن أن تقوم بمثل هذه التصرفات قبل الانتخابات الرئاسية وكأس العالم لكرة القدم".

وأشار الرئيس الروسي الحالي إلى أنه علم عن تسميم سكريبال "من وسائل الإعلام"، مضيفا: "الفكرة الأولى التي تخطر ببالي تكمن في أنه لو كانت هذه المادة سامة وقتالية فإنها كانت ستسفر عن مقتل الناس مباشرة في مكان الحادث".

وأوضح أن روسيا لا تمتلك مثل هذه المواد، وأكد: "لقد أتلفنا كل أسلحتنا الكيميائية في عملية جرت تحت إشراف المراقبين الدوليين".

وشدد بوتين على أن روسيا التزمت بتعهداتها في هذا المجال على خلاف بعض شركائها، "الذين وعدوا بفعل ذلك لكنهم لم ينفذوا التزاماتهم حتى الآن".

وأكد بوتين في هذا السياق استعداد روسيا للتعاون حول قضية سكريبال وإجراء تحقيق مشترك، وأردف: "لكن هذا يحتاج إلى وجود اهتمام من قبل الجانب الآخر، إلا أننا لا نراه حتى الآن، ومع ذلك لا نزيح من الأجندة التخطيط للعمل المشترك".

ولفت بوتين إلى أن روسيا مستعدة للقيام بعمل مشترك مع جميع شركائها الأوروبيين، بما في ذلك بريطانيا، وجاهزة "لمناقشة كل القضايا وتجاوز كل الصعوبات".

وعلى صعيد آخر، اعتبر بوتين أن عدم السماح للروس بالتصويت في أوكرانيا خرق لكل القوانين والأعراف.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان